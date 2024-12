Co działo się przed Mad Max? Jest pomysł na kolejny film z serii

Zawsze byłem ciekaw tego, co wydarzyło się przed pierwszym Mad Maxem – jaki był ten świat z Nightriderem, przed Mad Maxem? Zawsze byłem tego bardzo ciekaw i bardzo kusiło mnie, aby porozmawiać z George’em o możliwości świata sprzed Mad Maxa 1 i czym on jest. To było coś, co zawsze mnie naprawdę ciekawiło, ponieważ był to tak wpływowy film w moich czasach. To niesamowita seria, ale zawsze byłem ciekaw tych momentów przed pierwszą, ponieważ jest tak bogato przygotowana. I to był również wspaniały czas w Australii, ten okres — powiedział Kurzel.