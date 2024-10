Co czeka nas na tegorocznym PGA? Organizatorzy ujawniają mnóstwo atrakcji dla graczy

Na PGA 2024 nie zabraknie największych wystawców, w tym PLAION, który zaprezentuje długo oczekiwane RPG Kingdom Come: Deliverance II na kilka miesięcy przed oficjalną premierą. Będzie to również pierwszy pokaz grywalnej wersji gry w języku polskim. Ponadto na targi powróci Monster Energy z nową dawką energii i zwiedzający będą mogli liczyć na bar serwujący klasyczne i nowe smaki napoju na stoisku firmy. Nie zabraknie ambasadorów marki, w tym Kiiissę, Kubona, Kubxa, Pago, a także Monster Girls, którzy codziennie będą rozdawać darmowe gadżety. Na stoisku będzie można także spróbować swoich sił w symulatorze jazdy, czy wyzwaniu saperskim.

W poznańskiej hali nie zabraknie ubiegłorocznego hitu, czyli stoiska LEGO z pięcioma strefami tematycznymi nawiązujących do klasycznych produkcji growych, czyli LEGO Super Mario, Sonic, Animal Crossing oraz Fortnite. Główną atrakcją stoiska będzie monumentalna konstrukcja przedstawiająca Sonica i Dr. Eggmana, zbudowana z niemal 400 tysięcy klocków.

Inną z ważnych atrakcji będzie strefa twórców Indie, na którym swoje stoisko będzie miało Polished Games z wersją demonstracyjną tegorocznej premiery, czyli Be My Horde. Dodatkowo studio ogłosiło konkurs, w którym do wygrania będą tematyczne gadżety związane z grą oraz darmowy kod Steam, dzięki któremu zwycięzca będzie mógł wypróbować premierę na prywatnym komputerze. Na stoisku pojawi się również popularna polska cosplayerka, Kairi in Cosplayland, która wcieli się w główną bohaterkę Be My Horde.