Civilization VI otrzyma wiedźmińską mapę. Ciekawa fanowska modyfikacja

Twórca ciekawego projektu The World of Witcher rozpoczął testowanie mapy, która pozwoli zagrać oryginalnymi nacjami z Wiedźmina na Kontynencie.

Choć miłośnicy gry Sid Meier’s Civilization VI od studia Firaxis Games mogą już sprawdzać wszystkie najważniejsze nacje znane z serii gier Wiedźmin oraz książek Andrzeja Sapkowskiego, użytkownik platformy Steam o pseudonimie iPlayGamesITA poinformował, że nie zamierza spoczywać na laurach i aktualnie testuje mapę Kontynentu ze świata Wiedźmina w ramach swojego ambitnego projektu The World of Witcher.

Civilization VI z wiedźmińską mapą

Na ten moment udostępniona została wczesna wersja projektu, która zawiera rzeczywiste lokacje startowe dla każdej z przygotowanych przez twórcę nacji. Zainteresowani znajdą tutaj nie tylko miejsca znane z gier oraz książek, ale także kilka miejsc, o jakich wspomniano wyłącznie w dziełach Andrzeja Sapkowskiego.

iPlayGamesITA zapowiedział jednak, że obecna wersja modyfikacji zniknie, gdy tylko uda mu się ukończyć pełną wersję mapy – ta na pewno zostanie zmniejszona. Kolejnym problemem jest fakt, iż Nilfgaard jest zbyt odizolowany od pozostałych nacji, co moder chce rozwiązać poprzez dodanie sześciu miast-państw na południu Kontynentu. Ponadto stwierdził, że – przynajmniej na razie – będzie to ostatni dodatek do The World of Witcher. iPlayGamesITA zamierza po tym zabrać się za bardziej zaawansowane mody.