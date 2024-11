Christopher Nolan jest zachwycony Diuną Denisa Villeneuve’a: „co za niezwykłe dzieło”

Christopher Nolan, uznany reżyser i zdobywca Oscara za Oppenheimera, publicznie wyraził swój podziw dla najnowszego dzieła Denisa Villeneuve’a, Diuna: Część druga. Twórcy często wskazywani są jako najwięksi wizjonerzy współczesnych czasów, ich filmy cechują się inscenizacyjnym rozmachem. Zarówno Nolan jak i Villeneuve chętnie sięgają do gatunku science ficton, są też orędownikami kinowego doświadczania filmów. Najwyraźniej nie panuje między nimi rywalizacja, a wzajemny szacunek.

Co za niezwykłe dzieło. (...) Jeśli dla mnie Dune było jak Gwiezdne wojny, to Dune 2 jest Imperium Kontratakuje, które jest moim ulubionym filmem Gwiezdnych Wojen. Myślę, że to po prostu świetne rozwinięcie wszystkiego, co zostało wprowadzone w pierwszej części.