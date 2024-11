Gwiezdne wojny są zepsute? Twórca Diuny nie jest już fanem serii i obwinia za to George’a Lucasa

Diuna 2 okazała się jeszcze lepszym filmem niż pierwsza część z 2021 roku, a Denis Villeneuve obecnie pracuje nad zakończeniem historii Paula Atrydy w Mesjaszu Diuny. Gdyby nie dzieło Franka Herberta, Gwiezdne wojny nigdy by nie powstały. Od wielu lat widzowie zastanawiają się, czy jest więc szansa, aby Villeneuve po swojej przygodzie na Arrakis przeszedł do drugiej wielkiej franczyzy science fiction, aby współpracować z Lucasfilm nad nowym filmem ze świata Star Wars. Reżyser w podkaście The Town wyjaśnił, że nie ma na to najmniejszych szans. Wyznał, że był kiedyś wielkim fanem Gwiezdnych wojen i Nowa nadzieja oraz Imperium kontratakuje ukształtowało go jako człowieka i twórcę, ale później wszystko się zepsuło.

Denis Villeneuve nie wyreżyseruje filmu z Gwiezdnych wojen

Villeneuve zdradził, że pokochał Gwiezdne wojny już od pierwszej części z 1977 roku. Z kolei Imperium kontratakuje było najbardziej wyczekiwanym przez niego filmem.