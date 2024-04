Chris Pine i Danny DeVito w zwiastunie zwariowanej komedii Poolman

Film powstał w 2022 roku, kiedy jeszcze na świecie panowała pandemia. Dlatego droga do kin zdecydowanie wydłużyła się, a w końcu trafi on do nich w maju. Film miał swoją premierę jesienią ubiegłego roku na Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie zebrał fatalne recenzje, a kilku krytyków nawet wyszło w trakcie seansu.

Chris Pine jako reżyser i główny bohater komedii Poolman

Poolman jest opisywany jako stonerowy riff nawiązujący do klasycznego widowiska noir Chinatown. Opowiada o nieszczęsnym marzycielu i niedoszłym filozofie, który całymi dniami opiekuje się basenem w apartamentowcu Tahitian Tiki w słonecznym Los Angeles. Kiedy odkrywa największy skok na wodę, robi wszystko, co w jego mocy, aby chronić swoje cenne miasto.