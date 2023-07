Danny DeVito chętnie powróci do roli Pingwina w kolejnych filmach z Batmanem

Ponieważ filmy i seriale komiksowe stają się coraz bardziej złożone i otrzymują wielowymiarowe fabuły, otwiera się droga powrotu wielu postaci, których nie widzieliśmy przez lata. Przykładem niech będzie Flash, w którym pojawił się Michael Keaton jako Bruce Wayne/Batman. Można się w tym miejscu zastanawiać, czy niektóre inne postacie z filmów Tima Burtona również powrócą.

W jednym z ostatnich wywiadów, Danny DeVito został zapytany, czy byłby otwarty na powrót jako Pingwin, na co odpowiedział:

Zdecydowanie rozważyłbym zrobienie tego, tak. Powrót Batmana był świetną częścią, był operowy. To było dla mnie emocjonalne przeżycie, ponieważ czułem, że to życiowa okazja, aby zagrać Oswalda Cobblepota w projekcie Tima, a on jest dla mnie geniuszem.