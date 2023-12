Nyad – recenzja. Jodie Foster i Annette Bening w filmie o niezwykłym wyczynie

Nyad jest kolejnym sportowym filmem biograficznym, ale jakże różnym od wszystkich innych produkcji tego typu, które pojawiły się ostatnimi czasy w zasobach wielu streamerów. Tu nie ma opowieści o karierze rosnącej do sukcesu gwiazdy, celebrytów, wielkich stadionów, błysków fleszy i drogich samochodów. Są za to dwie kobiety, połączone niezwykłą przyjaźnią, które postanawiają porwać się na prawdziwe „mission impossible” . Jedna z nich, Diana – decyduje się po pond trzydziestu latach zmierzyć się z celem, który pokonał ją, kiedy była młoda i pełna sił. Nawet jej przyjaciółce wydaje się to początkowo szaleństwem, ale daje się przekonać, bo jak można postąpić, kiedy sześćdziesięcioletnia kobieta, którą się kocha, postanawia wskoczyć do wody i przepłynąć 180 km. I nie jest jej w stanie powstrzymać nic – nawet żarłoczne rekiny.

Mimo że mamy do czynienia z pełnoprawnym dokumentem to ogląda się to jak lekko wchodzący film fabularny. To z pewnością zasługa dwóch gwiazd – aktorek Annette Bening i Jodie Foster, ale przede wszystkim dwojga niezwykle zdolnych i wielokrotnie nagradzanych dokumentalistów, Jimmy’ego Chena i Elizabeth Chai Vasarhelyi, którzy bardzo sprawnie zmontowali udramatyzowane widowisko biograficzne, wspierane jedynie materiałami archiwalnymi, których zadaniem było raczej dostarczenie widzom dowodów, że takie fascynujące wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, a nie jest jedynie wymysłem scenarzystów. Naprawdę skala wyczynu Nyad może przyprawić o wątpliwości i nie ukrywam, że sporo poguglowałem na jej temat, zanim dotarło do mnie, że to wszystko nie jest bujdą.

Kim jest Diana Nyad?

Nyad to niezwykła i prawdziwa historia lekkoatletki Diany Nyad, która w wieku 60 lat z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki i trenera postanawia spełnić życiowe marzenie: przepłynąć 180 km w otwartym oceanie z Kuby na Florydę. To naprawdę się wydarzyło!

Jest to poruszająca opowieść o przyjaźni i triumfie ludzkiego ducha. Trzy dekady po tym, jak porzuciła pływanie w maratonie, zamieniając je na karierę dziennikarki sportowej, kobieta postanawia dopiąć swego i pokonać dystans z Kuby na Florydę, często nazywany Mount Everestem pływania. Dokonała tego bez użycia klatki zabezpieczającej przed rekinami. Nie było łatwo, co ja piszę, to była prawdziwa droga przez mękę, zwątpienia i udało się dopiero w piątej próbie. Jej wyczyn do dzisiaj jest kwestionowany przez federację pływacką, która zasłania się wątpliwościami co do uczciwości pływaczki i jej zespołu.

Film koncentruje się na wyczynie Nyad w kwiecie wieku, bo wtedy jej decyzja naprawdę zaszokowała świat. Oczywiście mamy kilka flashbaków na jej młodzieńcze próby, ale są one tylko sposobem wyjaśnienia determinacji sześćdziesięciolatki.