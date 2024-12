Chris Evans wraca do MCU i zagra w Avengers: Doomsday. Ale w której roli?

Marvel spełnia marzenie fanów i przywraca Chrisa Evansa już w najnowszej odsłonie Avengers: Doomsday. Chociaż wydawało się, że nastąpi to dopiero w szóstej części serii, czyli w Secret Wars, to najwyraźniej twórcy chcą już w 2026 roku zaprezentować widzom nostalgiczne spotkanie między dwoma legendami MCU. Dla Chrisa Evansa i Roberta Downeya Jr. będzie to pierwsza okazja od sześciu lat, aby ponownie ze sobą współpracować.

Chris Evans powróci w Avengers: Doomsday

Szczegóły roli aktora nie są znane. Nie wiadomo, czy pojawi się jako Steve Rogers, czyli Kapitan Ameryka, czy też Johnny Storm, znany również jako Ludzka Pochodnia, członek Fantastycznej Czwórki, do której to roli powrócił w Deadpool & Wolverine. W tym momencie obie opcje są prawdopodobne i nie jest jasne, na którą Marvel ostatecznie się zdecyduje.