Robert Downey Jr. wrócił do MCU, więc teraz czas na Chrisa Evansa? Aktor o ponownym zagraniu Kapitana Ameryki

Takiego ogłoszenia na panelu Marvela na San Diego Comic-Con raczej nikt się nie spodziewał. Potwierdzono, że Robert Downey Jr. wraca do MCU, ale nie jako Iron Man. Aktor wcieli się w głównego antagonistę w Avengers: Doomsday. Rodzi się więc pytanie, czy do uniwersum mogą powrócić również inne gwiazdy, takie jak Scarlett Johansson i Chris Evans. O drugim z aktorów często plotkowano w ostatnich latach, że Marvel chce przywrócić go jako Steve’a Rogersa. Niedawno pojawiły się nawet doniesienia, że aktor miał zgodzić się na ponowne zagranie Kapitana Ameryki w Avengers: Secret Wars. Evans dał jednak jasno do zrozumienia w najnowszym wywiadzie dla Entertainment Weekly, że raczej nic z tego nie będzie.

Chris Evans wróci jako Kapitan Ameryka?

Chociaż aktor kategorycznie nie odmówił, to jego wypowiedź jasno sugeruje, że obecnie nie ma planów, aby ponownie wcielić się w Kapitana Amerykę. Kevin Feige niedawno powiedział, że Deadpool & Wolverine to dobry przykład, jak wskrzesić kultową postać, jaką jest Logan grany przez Hugh Jackmana, ale Chris Evans najwyraźniej nie czuje się przekonany, że ten sam los powinien spotkać Steve’a Rogersa.