Chivalry 2 w pełni ukończone. Torn Banner Studios skupia się na kolejnych grach

Teraz Torn Banner Studios zamierza skupić swoje „wysiłki i zasoby” na nowych i „atrakcyjnych” projektach wieloosobowych. Jednym z nich ma być kolejna gra skierowana do fanów marki Chivalry. Na pierwsze szczegóły dotyczące nowych produkcji kanadyjskiego zespołu z pewnością przyjdzie nam jednak nieco poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Chivalry 2 zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w czerwcu 2021 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Chivalry 2 – gdy przegrywanie nie ma żadnego znaczenia.