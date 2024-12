Chętni na jeszcze jedną darmówkę? Kolejny prezent do odebrania na Steam

Sklepy lubią rozdawać darmowe gry właśnie w czwartki i gdy Epic Games Store tym razem zaserwował nam dwa prezenty, tak Steam postanowił nie być gorszy. Na platformie Valve możemy właśnie odebrać ciekawą grę fabularno-zręcznościowa osadzona w świecie snów, zatytułowaną Pankapu. Produkcja studia Too Kind Studio zadebiutowała we wrześniu 2016 roku. Przez ten czas gra zyskała pozytywne opinie graczy, a teraz każdy chętny może sprawdzić ten tytuł. Szczegóły odebrania darmowego prezentu znajdziecie poniżej.

Przenieś się do przygody w klimacie neo-retro z Pankapu, grze platformowej rodem z lat 90. Pankapu to gra fabularno-zręcznościowa osadzona w świecie snów Djaha’rella – dziecka, które padło ofiarą tragicznego wydarzenia. Ulepszaj swoje umiejętności, odkrywaj nowe zdolności i przełączaj swoją egidę w czasie rzeczywistym, aby pozbyć się koszmarów: „Walcz, by ocalić swe ziemie, drogi Strażniku Snów” Opowiedziana w konwencji baśni czytanej dziecku gra składa się z dwóch warstw: naiwnej opowieści o przygodach Pankapu oraz znacznie mroczniejszej historii z życia Djaha’rella, noszącej znamiona tragedii.

Kolejna gra na PC za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Pankapu za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Gra jest dostępna do odebrania aż do 18 grudnia.