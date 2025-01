CD Projekt RED współpracuje ze Sweet Baby Inc nad Wiedźminem 4? Prezes studia daje jasną odpowiedź

Michał Nowakowski odniósł się do plotek, że CDP RED jest w jakikolwiek sposób powiązany z firmą Sweet Baby Inc.

Wiedźmin 4 skorzysta z najnowocześniejszych technologii znanych jako Cinematic Experience, które pozwolą deweloperowi na stworzenie jeszcze bardziej realistyczniejszych przerywników filmowych. CD Projekt RED chce postawić na prawdziwą imersję i nawet postacie niezależne będą się od siebie różnić, posiadając swoją rutynę dnia. Gracze jednak martwią się, że Wiedźmin 4 będzie o wiele bardziej oparty na DEI, niż chociażby Cyberpunk 2077. Narodziły się nawet plotki, że studio współpracuje ze Sweet Baby Inc., które wcześniej pracowało nad m.in. Suicide Squad: Kill the Justice League, czy Alan Wake 2, a jedna z byłych pracownic firmy została zatrudniona w CDP RED. Do sprawy postanowił odnieść się Michał Nowakowski, szef polskiego studia, na post jednego z komentujących w serwisie X.

Nie pracujemy i nigdy nie pracowaliśmy ze Sweet Baby. Szczerze mówiąc, nigdy o nich nie słyszeliśmy, aż do niedawna. Ponadto, nie straciliśmy najlepszego mięsa, jak to ująłeś.

Od dawna jedna z pracownic CD Projekt RED, Mary Kenney, oskarżana była, że wcześniej pracowała w Sweet Baby Inc. Sprawę skomentował YouTuber Smash JT, który sam przyznał się do swojego błędu i niedawno poddał korekcie te doniesienia. Według jego najnowszych informacji Kenney pracowała jako dziennikarka Kotaku, gdzie „zaciekle broniła Sweet Baby Inc”. To właśnie stąd wzięło się przeświadczenie, że pracowała wcześniej w tej firmie.

Niewielka korekta, źle zrozumiałem, gdy Mary Kenney stwierdziła na X, że pracowała „w” Sweet Baby Inc., i założyłem, że oznacza to, że była przez nich zatrudniona. Po dalszym dochodzeniu okazało się, że pracowała jako dziennikarka w Kotaku i zaciekle broniła Sweet Baby Inc., jakby tam pracowała, ale nie mogę znaleźć żadnych dowodów na to, że faktycznie pracowała w SBI.

