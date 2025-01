CD Projekt RED wspiera twórców The Blood of Dawnwalker. „Tu jest tylko miłość”

Pojawienie się zapowiedzi dwóch gier RPG osadzonych w świecie fantasy – Wiedźmina 4 od CD Projekt RED i The Blood of Dawnwalker od Rebel Wolves – wywołało wśród części graczy dyskusję, która z nich okaże się lepsza. Swoje zdanie wyrazili twórcy obu tytułów, studząc emocje i zapewniając, że nie ma potrzeby porównywać obu gier.

Każdy, kto próbuje zestawiać te gry ze sobą, robi diabelską robotę. Te zespoły mają długą wspólną historię, spędzamy razem czas, gramy w gry, a nasze grupowe czaty są pełne wzajemnych pochwał dla obu drużyn. Tu jest tylko miłość. – pisze Mills.

Temat podjął także przedstawiciel Rebel Wolves, Konrad Tomaszkiewicz, godząc się z opinią, że produkcje zapowiadają się obiecująco i nie ma potrzeby tworzenia sztucznej rywalizacji. Warto przypomnieć, że studio Rebel Wolves zostało założone przez byłych deweloperów CD Projekt RED. Obie gry, Wiedźmin 4 i The Blood of Dawnwalker, to RPG osadzone w świecie fantasy, co może tłumaczyć zainteresowanie graczy i chęć porównywania obu tytułów.