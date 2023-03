Wiemy, kiedy CDPR zdradzi więcej na temat Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Przedstawiciele polskiego studia CD Projekt RED jeszcze na początku września ubiegłego roku oficjalnie zapowiedzieli rozszerzenie pod tytułem Phantom Liberty do gry Cyberpunk 2077 . Nieco później, bo w grudniu, otrzymaliśmy zwiastun z Idrisem Elbą , który wcieli się w rolę zupełnie nowego bohatera. W styczniu natomiast dowiedzieliśmy się, że Phantom Liberty ma być największym dodatkiem studia pod względem budżetu. I to by było na tyle. Jeżeli czekacie z niecierpliwością na nowe informacje, to mamy dobrą wiadomość.

Kiedy nowe informacje o CP 2077: Phantom Liberty?