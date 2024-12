Caves of Qud zadebiutowało w pełnej wersji po 15 latach rozwoju. Twórcy udostępnili aktualizację 1.0

Tytuł posiada 95 procent pozytywnych ocen na Steamie.

Zgodnie z podanymi w zeszłym miesiącu informacjami wczoraj odbyła się premiera Caves of Qud. Jest to połączenie roguelike’a oraz RPG, które było rozwijane przez twórców od 15 lat. Gra doczekała się premierowego zwiastuna oraz aktualizacji 1.0, która wprowadziła sporą listę nowości. Caves of Qud - informacje o grze Caves of Qud od 2015 roku znajdowało się we wczesnym dostępie, co pozwoliło społeczności na wystawienie prawie 8 tysięcy opinii, z czego aż 95 procent okazało się pozytywne. Wspomniany update 1.0 wprowadził zakończenie głównego questa, sporo nowych efektów dźwiękowych, przedmiotów, zmian w interfejsie oraz naprawił wiele znajdujących się w grze błędów.

Caves of Qud to projekt o imponujących rozmiarach, który był rozwijany przez ponad piętnaście lat, czyli od 2007 roku. Rozpoczął się jako marzenie współtwórców gry, Jasona Grinblata i Briana Bucklew, którzy wydali pierwszą wersję beta w 2010 roku. Od tego czasu projekt wzbogacił się o kilku innych współtwórców, którzy pomogli dodać efekty wizualne, efekty dźwiękowe, oryginalną ścieżkę dźwiękową, nowy interfejs użytkownika, nowe systemy gry, nową wiedzę i pół świata zawartości. Caves of Qud rozrosło się do dzikiego ogrodu wyłaniającej się narracji, w którym odręcznie napisana historia tka ścieżkę przez bogate symulacje fizyczne, społeczne i historyczne. Rezultatem jest hybrydowy, ręcznie tworzony i generowany proceduralnie świat, który żyje w sposób, w jaki żyje niewiele gier.

Jak już wspomnieliśmy, pełna wersja Caves of Qud jest dostępna wyłącznie na PC za pośrednictwem Steam. Na wspomnianej platformie tytuł kosztuje 118,14 złotych - jest to cena promocyjna obowiązująca do 12 grudnia. Przy okazji premiery aktualizacji 1.0 w grze pojawił się dodatek o tytule The Pets of Harvest Dawn.