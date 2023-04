Cannon Dancer: Osman na Nintendo Switch ze zwiastunem premierowym

Jeśli chcecie bliżej przyjrzeć się grze Cannon Dancer: Osman na Nintendo Switch to właśnie pojawił się nowy zwiastun premierowy.

Debiutująca właśnie gra Cannon Dancer: Osman na Nintendo Switch to powrót do gier zręcznościowych z lat dziewięćdziesiątych .

Nawet fabularnie mamy tutaj do czynienia z klasyką. Akcja została osadzona w niedalekiej przyszłości w świecie kontrolowanym przez jeden skorumpowany rząd i zagrożony przez złą czarodziejkę Abdullah the Slaver. Na szczęście doskonale wyszkolony agent i samotny zabójca zarazem, noszący imię Kirin oferuje swoje umiejętności jako broń do wynajęcia. Wszystko się później komplikuje, są źli i dobrzy, jest zemsta, dużo strzelania i masa trupów.

Zwiastun premierowy Cannon Dancer: Osman na Nintendo Switch

Cannon Dancer: Osman jest dostępne dla właścicieli konsoli Switch. Zapraszamy do oglądania zwiastuna premierowego.