Coppola krytykuje Hollywood: wszystkie główne studia toną w długach

Na konferencji prasowej po projekcji Megalopolis, reżyser został zapytany o zdanie na temat kondycji i przyszłości współczesnej branży filmowej i wytwórni. Francis Ford Coppola nie szczędził słów krytyki, a przy okazji okazało się, że najbardziej przeraża go streaming, który przyrównał do wypożyczalni wideo z przeszłości.

Taka atmosfera nie sprzyja „sprzedaży” filmu. Nie jest tajemnicą, że Francis Ford Coppola nie znalazł w fazie produkcyjnej wytwórni chętnej wyłożyć całość pieniędzy niezbędnych na sfinalizowanie widowiska. Filmowiec nie załamał jednak rąk i postanowił wyłożyć pieniądze samodzielnie. W ten sposób zainwestował we własne dzieło ponad 120 mln dolarów. Z pewnością przybył do Cannes z nadzieją, że zainteresuje Megalopolis jakiegoś dystrybutora.

Słynny reżyser zauważył także, że powszechna moda na sequle powoduje, że branża cofa się w rozwoju, zamiast rozwijać i tworzyć nowe, wartościowe dzieła. Jeśli dołożymy do tego wielki trend do wykorzystywania w procesie produkcji filmów sztucznej inteligencji, Coppola widzi wszystko w czarnych barwach. Jeśli przemysł filmowy się nie zreformuje, to czeka go sromotna klęska i stanie się wypożyczalnią kaset z filmami.

Jak już pisaliśmy, Megalopolis otrzymało bardzo zróżnicowane recenzje, ale niestety wiele z nich jest bardzo krytycznie nastawione do nowego filmu Coppoli. W serwisie Rotten Tomatoes widowisko ma tylko 50% pozytywnych recenzji z 22 tekstów. Średnia ocena to 5,3/10. Z kolei na Metacritic wygląda to trochę lepiej i średnia nota wynosi 65/100 z 14 recenzji.

W obsadzie znaleźli się: Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, Talia Shire, Dustin Hoffman, D. B. Sweeney James Remar, Chloe Fineman, Madeleine Gardella, Isabelle Kusman, Bailey Ives oraz Balthazar Getty.

Film na razie nie ma dystrybutora. Nie wiadomo, kiedy i czy Megalopolis pojawi się w kinach.