Camelot Unchained otrzymało pierwszą aktualizację po debiucie na Steam. Czy nowe MMORPG poprawi swoją opinię po słabym starcie?

Camelot Unchained doczekało się pierwszej dużej aktualizacji balansującej od czasu premiery gry we wczesnym dostępie na platformie Steam. Patch wprowadza szereg zmian dotyczących rozwoju postaci, systemu zdobywania doświadczenia oraz liczne usprawnienia poprawiające komfort rozgrywki.
Camelot Unchained z pierwszą dużą aktualizacją
Jedną z najważniejszych nowości są zmiany w procesie tworzenia nowych bohaterów. Od teraz początkowe statystyki klas zostały na stałe przypisane podczas kreacji postaci i nie będą już podlegały dalszym modyfikacjom na starcie gry. Deweloperzy zdecydowali się również znacząco obniżyć początkowe wartości statystyk, a kilka klas postaci doczekało się dodatkowych korekt balansujących.
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