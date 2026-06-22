Camelot Unchained otrzymało pierwszą aktualizację po debiucie na Steam. Czy nowe MMORPG poprawi swoją opinię po słabym starcie?

Twórcy zadbali także o przyspieszenie tempa rozgrywki i ułatwienie progresji. Aktualizacja zwiększa częstotliwość pojawiania się wrogich przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję oraz ich liczbę w świecie gry. Dzięki temu gracze powinni mieć więcej okazji do zdobywania doświadczenia i cennych przedmiotów. Zmiany objęły również system łupów. Niektóre przedmioty wypadają teraz częściej, a zwiększono między innymi dostępność Candleberries, jednego z surowców wykorzystywanych podczas zbieractwa i rzemiosła. Aktualizacja wprowadza także dodatkowe poprawki związane z mechanikami gromadzenia zasobów.

Patch przynosi ponadto szereg usprawnień typu quality of life. Gracze mogą teraz łatwiej odnajdywać członków swojej drużyny dzięki wyświetlaniu nazw towarzyszy na mapie. Dodano również możliwość bezpośredniego zapraszania do grup, a także poprawiono i zaktualizowano część efektów dźwiękowych. Pierwsza aktualizacja po debiucie Camelot Unchained na Steamie pokazuje, że twórcy aktywnie reagują na opinie społeczności i zamierzają systematycznie rozwijać grę podczas jej pobytu we wczesnym dostępie, zwłaszcza po dość brutalnych recenzjach użytkowników. Szczegółowa lista zmian została opublikowana na oficjalnej stronie produkcji.