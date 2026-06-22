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Camelot Unchained otrzymało pierwszą aktualizację po debiucie na Steam. Czy nowe MMORPG poprawi swoją opinię po słabym starcie?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/22 10:10
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Camelot Unchained otrzymało pierwszą aktualizację po debiucie we wczesnym dostępie na Steam.

Camelot Unchained doczekało się pierwszej dużej aktualizacji balansującej od czasu premiery gry we wczesnym dostępie na platformie Steam. Patch wprowadza szereg zmian dotyczących rozwoju postaci, systemu zdobywania doświadczenia oraz liczne usprawnienia poprawiające komfort rozgrywki.

Camelot Unchained
Camelot Unchained

Camelot Unchained z pierwszą dużą aktualizacją

Jedną z najważniejszych nowości są zmiany w procesie tworzenia nowych bohaterów. Od teraz początkowe statystyki klas zostały na stałe przypisane podczas kreacji postaci i nie będą już podlegały dalszym modyfikacjom na starcie gry. Deweloperzy zdecydowali się również znacząco obniżyć początkowe wartości statystyk, a kilka klas postaci doczekało się dodatkowych korekt balansujących.

GramTV przedstawia:

Twórcy zadbali także o przyspieszenie tempa rozgrywki i ułatwienie progresji. Aktualizacja zwiększa częstotliwość pojawiania się wrogich przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję oraz ich liczbę w świecie gry. Dzięki temu gracze powinni mieć więcej okazji do zdobywania doświadczenia i cennych przedmiotów. Zmiany objęły również system łupów. Niektóre przedmioty wypadają teraz częściej, a zwiększono między innymi dostępność Candleberries, jednego z surowców wykorzystywanych podczas zbieractwa i rzemiosła. Aktualizacja wprowadza także dodatkowe poprawki związane z mechanikami gromadzenia zasobów.

Patch przynosi ponadto szereg usprawnień typu quality of life. Gracze mogą teraz łatwiej odnajdywać członków swojej drużyny dzięki wyświetlaniu nazw towarzyszy na mapie. Dodano również możliwość bezpośredniego zapraszania do grup, a także poprawiono i zaktualizowano część efektów dźwiękowych. Pierwsza aktualizacja po debiucie Camelot Unchained na Steamie pokazuje, że twórcy aktywnie reagują na opinie społeczności i zamierzają systematycznie rozwijać grę podczas jej pobytu we wczesnym dostępie, zwłaszcza po dość brutalnych recenzjach użytkowników. Szczegółowa lista zmian została opublikowana na oficjalnej stronie produkcji.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/camelot-unchained-pushes-balances-in-first-patch-after-steam-early-access-launch-2000138344

Tagi:

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Steam Early Access
MMORPG
wczesny dostęp
gra sieciowa
MMO
Camelot Unchained
patch do gry
aktualizacja gry
gra wieloosobowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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