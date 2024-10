Call of Olympus to nowy dodatek Kingdom Two Crowns. Przebojowa strategia z 2018 roku z kolejnym rozszerzeniem

Wczoraj miała miejsce premiera zapowiedzianego kilka miesięcy wcześniej dodatku do popularnej strategii - Kingdom Two Crowns. Jest to drugie rozszerzenie do gry, lecz tym razem zamiast do krainy wikingów przeniesiemy się do starożytnej Grecji, gdzie spotkamy wiele postaci znanych z mitologii. Twórcy udostępnili premierowy zwiastun prezentujący fragmenty rozgrywki.

Kingdom Two Crowns: Call of Olympus - DLC już dostępne

Twórcy Kingdom Two Crowns przypomnieli nam, czego możemy spodziewać się grając w nowe rozszerzenie. Wybierzemy się w podróż na górę Olimp, podczas której przemierzymy mapę z wieloma dostępnymi ścieżkami. Po drodze napotkamy świątynie i wykonamy różne zadania nagradzające nas przydatnymi przedmiotami. Głównym celem jest pokonanie Chciwości za pomocą czterech potężnych artefaktów wspomagających nas w walce.