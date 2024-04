Call of Duty z potężną falą banów. W weekend zablokowano kilkadziesiąt tysięcy kont

Microsoft szykuje się rzekomo do zapowiedzi Call of Duty: Black Ops Gulf War i dodania starszych odsłon Call of Duty do Xbox Game Pass. Activision tymczasem kontynuuje walkę z oszustami. Okazuje się, że w miniony weekend zablokowano kilkadziesiąt tysięcy kont, ale zespół RICOCHET zapowiada, że to nie koniec.

Activision zablokowało w trakcie weekendu blisko 30000 kont w Call of Duty: Modern Warfare 3 i Call of Duty: Warzone

Jak informuje redakcja CharlieIntel, w trakcie ostatniego weekendu zespół RICOCHET zidentyfikował i zbanował ponad 27 tysięcy nieuczciwych graczy w Call of Duty: Modern Warfare 3 oraz Call of Duty: Warzone. Zgodnie z przekazanymi informacjami jest to zasługa „szeregu ulepszonych systemów wykrywania” oszustów. Zapowiedziano również, że trwają prace nad „nowym zestawem aktualizacji zabezpieczeń”, co ma skutkować kolejną falą banów.