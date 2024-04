Call of Duty: Modern Warfare 3 za darmo. Rusza kolejny bezpłatny weekend z grą

Activision ponownie zachęca graczy do przetestowania trybu multiplayer w najnowszej odsłonie serii Call of Duty.

W zeszłym tygodniu Activision przedstawiło nowości w 3. sezonie Call of Duty: Modern Warfare 3. Zgodnie z zapowiedziami wspomniane atrakcje trafiły wczoraj do gry, ale to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu. Wydawca ponownie chce bowiem zachęcić graczy do sprawdzenia najnowszej odsłony serii Call of Duty. W tym celu zorganizowano kolejny darmowy weekend z trybem multiplayer Call of Duty: Modern Warfare 3.

Call of Duty: Modern Warfare 3 za darmo przez weekend. Ruszył 3. sezon rozgrywek

Kolejny darmowy weekend z trybem multiplayer Call of Duty: Modern Warfare 3 rozpocznie się dzisiaj – 4 kwietnia 2024 roku – i potrwa aż do 8 kwietnia 2024 roku, czyli do najbliższego poniedziałku. W trakcie wspomnianego wydarzenia gracze będą mieli okazję sprawdzić m.in. nową mapę dla wariantu 6v6 o nazwie Emergency. Użytkownicy otrzymają dostęp do łącznie 5 trybów, w tym do wprowadzonego w 3. sezonie Capture the Flag.