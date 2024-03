Nowości w 3. sezonie Call of Duty: Modern Warfare 3 i Warzone. Activision podaje szczegóły

Kilka dni temu na rynku zadebiutowała mobilna wersja popularnej strzelanki typu battle royale. Tymczasem Activision dzieli się szczegółami dotyczącymi trzeciego sezonu rozgrywek w Modern Warfare 3 i Call of Duty: Warzone. Na graczy czeka sporo nowości, które będą pojawiały się w grze w najbliższych tygodniach.

Call of Duty Modern Warfare 3 i Warzone – szczegóły 3. sezonu rozgrywek już dostępne

Activision podało już na oficjalnej stronie szczegóły związane z 3. sezonem rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare 3 i Call of Duty: Warzone. Zgodnie z podanymi informacjami, gracze mogą spodziewać się między innymi nowego trybu Bootcamp w Warzone, w którym zainteresowani będą mogli odbyć trening z botami. Mecze będą rozgrywać się na mapie Urzikstan w losowych miejscach, a czteroosobowe zespoły graczy (maksymalnie 20 osób) staną do walki przeciwko 24 botom.

Nowe tryby gry wieloosobowej sezonu 3. w Modern Warfare 3 obejmują natomiast powrót Capture the Flag, One in the Chamber, Escort oraz nowy wariant trybu o nazwie Minefield. Do Modern Warfare 3 trafi również 6 nowych map do trybu 6 na 6, a w Warzone powróci Rebirth Island. Przepustka bojowa zaoferuje z kolei nowe bronie, operatorów czy elementy kosmetyczne. Pełna lista nowości zaplanowanych na 3. sezon jest dostępna w tym miejscu.

Trzeci sezon rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Warzone i Call of Duty: Warzone Mobile rozpoczyna się w środę 3 kwietnia na wszystkich platformach.