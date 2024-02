Call of Duty: Modern Warfare 3 za darmo. Bezpłatny weekend z trybem multiplayer

Activision po raz kolejny zachęca do przetestowania najnowszej odsłony serii Call of Duty.

Kolejny darmowy weekend z trybem multiplayer Call of Duty: Modern Warfare 3 rozpocznie się już jutro – 8 lutego 2024 roku – i potrwa aż do 12 lutego 2024 roku, czyli do najbliższego poniedziałku. W trakcie wydarzenia gracze będą mogli sprawdzić się w pięciu różnych wariantach rozgrywki, takich jak: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed oraz Team Gun Game.

Według najnowszych doniesień kampanie fabularne nowych odsłon serii Call of Duty również będą zawierać misje w otwartym świecie . Tymczasem w najbliższych dniach gracze otrzymają możliwość przetestowania ubiegłorocznej części popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek. Activision zapowiedziało bowiem kolejny darmowy weekend z trybem sieciowym Call of Duty: Modern Warfare 3.

W trakcie darmowego weekendu z trybem sieciowym Call of Duty: Modern Warfare 3 w ręce użytkowników oddanych zostanie również aż 9 map . Wśród dostępnych aren znajdzie się jedna zupełnie nowa lokacja o nazwie Stash House. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ Activision pozwoli również przetestować graczom tryb Zombies.

Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 3 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sledgehammer Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare III - gorzej być chyba nie mogło…

Wczytywanie ramki mediów.