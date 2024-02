W kampanii fabularnej Call of Duty 2024 mają powrócić misje w otwartym świecie

Mikołaj Ciesielski

Activision nie zamierza rezygnować z elementu, który spotkał się z krytyką ze strony graczy.

Już pod koniec listopada w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia, według których Call of Duty 2024 to rzekomo Call of Duty: Black Ops Gulf War. Zgodnie z przekazanymi wówczas informacjami tegoroczna odsłona popularnej serii ma ma spróbować „zbadać pełną niuansów narrację wojny w Zatoce Perskiej”, a także skupić się na różnych stronach konfliktu. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne szczegóły na temat nowego Call of Duty, które raczej nie przypadną do gustu fanom cyklu. W Call of Duty: Black Ops Gulf War i Call of Duty 2025 powróci krytykowany element z Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Modern Warfare 3 nie spotkało się ze zbyt ciepłym przyjęciem zarówno ze strony recenzentów, jak i samych graczy. Ostatnia odsłona serii Call of Duty krytykowana była m.in. za rekordowo krótką kampania fabularną, a także za część misji rozgrywających się w otwartych lokacjach, co zdaniem wielu fanów serii było nieudanym pomysłem. Wygląda jednak na to, że Activision nie zamierza rezygnować z tego elementu.

Jak informuje Tom Henderson, w kampanii fabularnej Call of Duty: Black Ops Gulf War również mają pojawić się misje w otwartym świecie. Insider zapowiada jednak, że tryb dla jednego gracza w nadchodzącej odsłonie serii Call of Duty jest budowany „od podstaw”, a nie przy użyciu zasobów z poprzednich części cyklu. To jednak nie koniec informacji, którymi podzielił się popularny insider i dziennikarz. Henderson dodaje bowiem, że we wspomnianych misjach gracz wspólnie ze swoją drużyną będzie poruszać się po otwartym świecie przypominającym mapę z Far Cry. Do dyspozycji użytkowników mają także zostać oddane pojazdy oraz możliwość szybkiej podróży. W kampanii fabularnej Call of Duty: Black Ops Gulf War ma nie zabraknąć jednak również klasycznych, liniowych zadań, choć obecnie nie wiadomo, ile ich dokładnie będzie.

