Pomimo kontrowersji CoD: Modern Warfare 3 przyciągnęło rekordowe tłumy graczy

Dwa dni temu na rynku zadebiutowała gra Call of Duty: Modern Warfare III. Pomimo licznych kontrowersji związanych m.in. z bardzo krótką kampanią fabularną, irytujących reklamach na konsolach Xbox, braku platyny w wersji na PlayStation 5 czy też konieczności pobierania ogromnej aktualizacji nawet jeśli nie zakupiliśmy produkcji, najnowsza część kultowej już serii przyciągnęła tłumy fanów, na co dowodem są nie tylko statystyki na platformie Steam, ale również rekordowe zwiększenia obciążenia brytyjskich łączy internetowych.

Jak podaje serwis Eurogamer . Pierwsza korporacja przyznała, iż żadna gra w historii nie zwiększyła obciążenia sieci firmy tak bardzo jak MW3. Virgin Media O2 ujawniło z kolei, że w przypadku CoD miało do czynienia z obciążeniem o 22% wyższym niż podczas powrotu klasycznej mapy do Fortnite’a. Warto jednak pamiętać, że najnowsze Call of Duty zajmuje naprawdę dużo miejsca na dysku.