Kontrowersyjna reklama Call of Duty: Modern Warfare III na Xboksach

Jak podaje między innymi serwis Eurogamer, Activision wspólnie z Xboksem wpadły na bardzo (nie)świetny pomysł, aby uruchomić pełnoekranowe reklamy gry Call of Duty: Modern Warfare III na głównej stronie konsol Microsoftu, co oczywiście zostało mocno skrytykowane przez graczy. Użytkownicy zaczęli udostępniać zrzuty ekranu prezentujące te reklamy i trzeba przyznać jedno: nie wygląda to dobrze.

Activision Blizzard

Kontrowersyjne reklamy Modern Warfare 3 na Xboxach

Na ekranie znajdziemy grafikę z gry, tytuł oraz komunikat: Walcz z ostatecznym zagrożeniem. Dalej robi się tylko gorzej, ponieważ reklama sugeruje zakup gry przed pełną premierą (można zagrać w kampanię fabularną wcześniej, jeżeli złoży się zamówienie przedpremierowe), a na sam koniec otrzymujemy trzy konkretne opcje: Kup teraz, Uzyskaj aktualizację Vault Edition oraz Wyjdź (z tej cholernej reklamy i zrób to, po co rzeczywiście uruchomiłeś swoją konsolę).