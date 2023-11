Gracze Modern Warfare 2 muszą pobierać CoD: MW3 nawet jeśli nie kupili gry

Wygląda na to, że afer związanych z Call of Duty: Modern Warfare 3 wciąż przybywa.

Jak podaje serwis Gaming Bible, na horyzoncie pojawił się kolejny problem związany z grą Call of Duty: Modern Warfare III. Użytkownicy forum Reddit, którzy grają w Call of Duty: Modern Warfare II, czyli poprzednią odsłonę, zaczęli donosić o dość dziwnej sytuacji, w której są zmuszeni pobierać bardzo dużą aktualizację.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – kolejna afera z grą

W skrócie: posiadacze zeszłorocznego Call of Duty: Modern Warfare II zauważyli, że system zmusza ich do pobrania Modern Warfare III z roku bieżącego – razem z bardzo dużą aktualizacją ważącą aż 200 gigabajtów. Część użytkowników twierdzi, iż można później te pliki skasować, ale nie są to potwierdzone informacje. Na tym się jednak nie kończy. Według jednego z graczy aktualizacja spowoduje usunięcie plików MW2 i sprawi, że będzie trzeba zainstalować tę grę ponownie; stąd jest to aż 200 GB, a nie 100 GB (tyle bowiem ważą same pliki premierowego patcha).

Niektórzy twierdzą, że może to być związane z przyciskami menu z Modern Warfare 2 i przeniesieniu ich do nowej gry, gdyż MW3 ma pełnić pewnego rodzaju platformę do uruchamiania obu produkcji razem z Warzone 2.0. Aby uruchomić MW2 musimy najpierw uruchomić najnowszą część – nawet jeżeli nigdy jej nie kupowaliśmy. Każdy chyba zgodzi się z tym, iż jest to bardzo kontrowersyjne rozwiązanie ze strony deweloperów. Pytanie tylko, czy cokolwiek się w tej sprawie zmieni.