Call of Duty: Modern Warfare III oferuje najkrótszą kampanię w serii? Gracze są zniesmaczeni

Wczoraj ruszyły wczesny dostęp do kampanii Call of Duty: Modern Warfare III, który zaskoczył wielu graczy nie poziomem wykonania, poszczególnymi misjami, czy nowościami w rozgrywce, ale długością głównej fabuły. Gry z serii Call of Duty nigdy nie posiadały długiej kampanii, ale w ostatnim czasie średni czas potrzebny na ich ukończenie był coraz mniejszy. Prawdziwym rekordzistą jest najnowsza odsłona serii, którą można ukończyć w zaledwie trzy godziny.

Call of Duty: Modern Warfare III oferuje kampanię na 3 godziny

W sieci pojawiły się narzekania graczy, którzy kupili wyższą wersję Call of Duty: Modern Warfare III za 459 zł. Dopłacenie do otrzymania wczesnego dostępu do kampanii wydaje się mało opłacalne i niektóre osoby szybko ukończyły nową historię. Zajęło im to raptem trzy lub cztery godziny, co czyni nową odsłonę serii Call of Duty najkrótszą z całej serii, biorąc pod uwagę tylko duże odsłony.