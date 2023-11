Call of Duty: Modern Warfare 3 bez platyny na PS5. Gra funkcjonuje jako DLC

Jak słusznie zauważono, wersja Modern Warfare III przeznaczona dla PlayStation 4 funkcjonuje w trofeach jako osobna gra i tym samym pozwala na zdobycie trofeum platynowego o nazwie A Soldier’s Purpose . Wersja na PS5 funkcjonuje natomiast jako dodatek do Modern Warfare II, co oznacza, że aby na naszym profilu widniało piękne 100% progresu w osiągnięciach musimy dodatkowo zdobyć wszystkie trofea w dwójce.

Przychodzimy ze złą wiadomością dla miłośników zdobywania trofeów na PlayStation 5. Jak podaje serwis Push Square , gra Call of Duty: Modern Warfare III w wersji na PS5 nie oferuje platyny i funkcjonuje jako zwykłe DLC do Modern Warfare II . Jest to dość kontrowersyjna sytuacja, ponieważ wygląda ona zupełnie inaczej w przypadku konsoli poprzedniej generacji.

Dziennikarze zastanawiają się, czy może to mieć związek z tym, iż gry z serii Call of Duty są dostępne za pośrednictwem aplikacji Call of Duty HQ i poniekąd zostały połączone w jednym dużym hubie. Nie było to jednak problemem m.in. dla Mass Effect: Legendary Edition, gdzie wszystkie trzy gry otrzymały własną listę osiągnięć i tym samym platynę do zdobycia.