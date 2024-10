Call of Duty: Black Ops 6 z mieszanymi recenzjami na Steam. Gracze wskazują na problemy z wydajnością

Grę określa się mianem “Call of Crashes 6”

Problemy z wydajnością i liczne awarie nowego Call of Duty: Black Ops 6 wywołały falę niezadowolenia wśród graczy na PC. Obecnie gra posiada na Steamie ocenę „mieszaną”, a większość negatywnych recenzji wskazuje na trudności związane z uruchomieniem kampanii. Oprócz problemów technicznych gracze wyrażają też frustrację związaną z programem uruchamiającym Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 6 z problemami

Gracze opisują rozmaite metody próbujące rozwiązać te problemy – od odinstalowywania innych aplikacji i wyłączania zabezpieczeń anty-cheatów po całkowite reinstalacje gry. Mimo to wielu użytkowników wciąż nie może normalnie grać, co potwierdzają liczne wpisy na forum Steam i na innych forach gry (w tym na Reddicie). Frustracja graczy wyraźnie wzrasta, co pokazują liczne, emocjonalne wypowiedzi na temat błędów. Jeden z graczy skomentował: