Call of Duty: Black Ops 6 wycieka. Ujawniono listę 20 map z trybu multiplayer

Nowe informacje na temat nadchodzącej odsłony Call of Duty.

Jakiś czas temu otrzymaliśmy zapowiedź beta testów Call of Duty: Black Ops 6. Zgodnie z zapowiedziami w pierwszej kolejności nadchodzącą część popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek będą mogli przetestować zarówno gracze, którzy kupili grę w przedsprzedaży, jak i abonenci usługi Game Pass. Tymczasem wyciekły nowe informacje na temat wspomnianej produkcji. W sieci pojawiła się bowiem lista 20 map dostępnych w trybie mutliplayer tegorocznej odsłony Call of Duty.

Wyciekła lista 20 map dostępnych w trybie multiplayer Call of Duty: Black Ops 6

Jak informuje Tom Henderson na łamach portalu Insider Gaming, lista map z Call of Duty: Black Ops 6 trafiła do sieci za sprawą użytkownika portalu społecznościowego X posługującego się pseudonimem „betterthanalaix”. Dziennikarz wyjaśnia, że wspomniany gracz najwyraźniej zdołał dostać się backendu nadchodzącej odsłony Call of Duty. Udostępniona przez niego lista map prezentuje się następująco: