Call of Duty: Black Ops 6 najpopularniejsze w historii serii. Twórcy chwalą się wynikami

W ubiegłym miesiącu doczekaliśmy się premiery Call of Duty: Black Ops 6, które zyskała dość sporą popularność. Microsoft jakiś czas temu podzielił się informacjami dotyczącymi sprzedaży gry, a dziś mieliśmy okazję zobaczyć porównanie z poprzednimi odsłonami serii. Tytuł zyskał również spore zainteresowanie ze względu na dostępność w Xbox Game Pass.

Call of Duty: Black Ops 6 z rekordem popularności

We wpisie udostępnionym przez oficjalne konto Call of Duty na Twitterze/X możemy przeczytać, że Call of Duty: Black Ops 6 jest najlepszym tytułem w historii serii pod względem ogólnej liczby graczy, godzin spędzonych na serwerach oraz liczby rozegranych meczów. Jest to oczywiście porównanie pierwszego miesiąca od premiery każdej każdego tytułu.

