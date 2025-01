Byli deweloperzy Stalkera ujawnili nowy projekt. Zobaczyliśmy pierwszy zwiastun z rozgrywką

Witamy w Forest Reigns, survivalowej grze FPS z elementami RPG osadzonej w postapokaliptycznym Paryżu opanowanym przez ewoluujący las.

Las: przyjaciel czy wróg?: To nie tylko część środowiska - to świadoma istota z własnymi pragnieniami i intencjami. Wejdź z nim w interakcję, aby odkryć jego tajemnice, wykorzystaj go do pokonania wrogów lub staw czoła jego gniewowi, gdy zareaguje na twoje wybory.

Odkryj mroczne sekrety: Zanurz się w nieliniowej historii z dziesiątkami misji. Współpracuj lub rywalizuj z wyjątkowymi frakcjami w grze. Każda decyzja ma wpływ na ostateczny wynik historii.