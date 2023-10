Bradley Cooper i Carey Mulligan w kontrowersyjnym filmie Netflixa. Zobaczcie zwiastun

Maestro to niezwykła historia miłosna będąca kroniką trwającego całe życie związku Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein. Produkcja jest wymieniana wśród oscarowych faworytów, będąc jednym z najważniejszych filmów tegorocznego sezonu nagród. Przedstawia historię Leonarda Bernsteina, amerykańskiego dyrygenta, kompozytora i pianisty pochodzenia żydowskiego, w którego wciela się Bradley Cooper. Charakteryzacja aktora na czele z protezą nosa miała upodobnić go do zmarłego artysty, ale nieoczekiwanie wywołała spore kontrowersje. Padają nawet zarzuty o antysemityzm.