Bradley Cooper „niezwykle szczęśliwy” z przyjęcia Maestro w Wenecji

Maestro opowiada historię legendarnego dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina, w którego wciela się Cooper i jego 25-letniego małżeństwa z Felicią Montealegre Cohn Bernstein (Carey Mulligan).

Charakteryzacja aktora na czele z protezą nosa miała upodobnić go do zmarłego artysty, ale nieoczekiwanie wywołała spore kontrowersje. Padają nawet zarzuty o antysemityzm. Aferę wywołała proteza nosa Bradleya Coopera, która nie spodobała się części widzów. Niektórzy komentujący uważają, że tak wierna charakteryzacja nie była potrzebna, szczególnie tak duży nos, aby bardziej upodobnić Coopera do żydowskiego artysty. Dla części osób jest to „obraźliwe”, inni uważają, że taka charakteryzacja prezentuje stereotypowy i karykaturalny obraz Żyda, a niektórzy wprost nazywają Coopera, który jest również reżyserem filmu, „antysemitą”.

Po premierach kinowych w Wenecji i Nowym Jorku, Maestro ma zadebiutować w serwisie Netflix.