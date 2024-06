Bohater Gothica walczy z trollem w Wiedźminie 3. Fan stworzył Zbroję Cienia dla Geralta

Czy przeniesienie Gothica do Wiedźmina 3 jest w ogóle możliwe? Sądząc po ostatnich pracach fanów obu gier można uznać, że tak, ale byłby to niezwykle skomplikowany i czasochłonny proces. Niemniej gracze nie ustają w wysiłkach, aby przenieść przygody Bezimiennego do świata wiedźminów. Niedawno pojawił się ambitny projekt, aby przenieść mapy z pierwszego i drugiego Gothica do gry CD Projekt RED. Z mniejszym, ale równie ciekawym pomysłem wyszedł YouTuber znany jako Adrian K., który zaprezentował film, w którym Bezimienny walczy z trollem na Skellige.

Gothic w Wiedźminie 3 – Bezimienny walczy z trollem

Gracz za pomocą REDkit zmienił model Geralta na Bezimiennego, zaś lodowego giganta zamienił na trolla z Gothica. I chociaż reszta pozostała taka sama, włącznie z głosem łowcy potworów, to wprowadzenie dwóch kanciastych postaci ze świata Gothica wprowadza unikalny klimat. Adrian K. chciałby udostępnić swój projekt fanom, ale wymaga to od niego jeszcze trochę pracy.