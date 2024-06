Bóg i Diabeł jako grube koty w serialowej adaptacji gry karcianej Exploding Kittens. Nowy zwiastun zapowiada premierę Netflixa na lipiec

Netflix pokazał przedpremierowy zwiastun serialu komediowego Exploding Kittens, którego premiera odbędzie się w lipcu. Jego producentami są ludzie odpowiedzialni za powstanie seriali Beavis & Butthead, King of the Hill i The Office. Ten animowany serial dla dorosłych powstał na podstawie popularnej gry karcianej.

Exploding Kittens – animacja dla dorosłych od Netflixa już w lipcu

Odwieczny konflikt pomiędzy Niebem a Piekłem osiąga epickie rozmiary, ale zarówno Bóg, jak i Diabeł zostają zesłani na Ziemię w ciałach ogromnych kotów domowych. I można powiedzieć, że serial opowiada o ostatecznej rozprawie dobra ze złem, gdyby nie fakt, że Godcat jest pochłonięty pościgiem za gołębiem na podwórku, a Devilcat najczęściej drzemie na czyimś laptopie.