Błyskawiczna premiera kinowego hitu w Amazon Prime Video. Film do obejrzenia dwa miesiące po swoim debiucie

I takie niespodzianki tuż przed weekendem to lubimy. Właśnie dzisiaj na Amazon Prime Video zadebiutował Fachowiec, czyli najnowszy film akcji z Jasonem Stathamem, który 28 marca pojawił się w kinach, a już jest dostępny na streamingu. Produkcja nie skradła serc krytyków i na Rotten Tomatoes ma tylko 49% pozytywnych recenzji, a na Metacritic średnia ocena to 52/100, ale to jeden z najlepiej zarabiających filmów tego roku.

Fachowiec już do obejrzenia na Amazon Prime Video

Fachowiec zarobił w Ameryce 36,9 mln dolarów, ale dużo lepiej poradził sobie na pozostałych rynkach, z których pochodzi 61,7 mln dolarów. Globalnie daje to 98,6 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 40 mln dolarów. Fachowiec jest obecnie na dziesiątym miejscy najlepiej zarabiających produkcji w 2025 roku, pokonując Księgowego 2, Amatora, czy Until Dawn.