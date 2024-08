Błyskawiczna oferta na darmową grę na GOG. Czasu jest bardzo niewiele

Mamy czwartek, a to oznacza darmowe gry. Oprócz Epic Games Store swoją własną propozycję przygotowało GOG.com. Przez zaledwie dobę macie czas na odebranie kolejnej darmowej gry, którą jest Intravenous. Produkcja Explosive Squat Games zadebiutowała na rynku w 2021 roku i zdobyła uznanie wśród fanów gier niezależnych. Sami twórcy twierdzą, że ich gra jest listem miłosnym do wczesnych gier z serii Sprinter Cell, więc po takich nawiązaniach ciężko przejść obojętnie obok Intravenous. Tym razem w sklepie GOG mamy do czynienia z błyskawiczną ofertą na darmowy prezent, więc czasu na odebranie gry jest niewiele. Więcej szczegółów, w tym jak przypisać grę do swojego konta znajdziecie poniżej.

Właśnie wszedłeś do magazynu przez szyb wentylacyjny, kiedy słyszysz głosy z zewnątrz. Wiedzą, że tu jesteś. Ktoś musiał ich powiadomić. Nadal pozostajesz w cieniu. Gasisz światła, wyłączasz czujki i otwierasz drzwi. Jesteś cichym zabójcą. Odwracasz uwagę strażników rzucając butelkami lub naśladując głosy ich żon. Jeden po drugim wyłączasz im światła. Cholera. Zostałeś odkryty. Strzelasz w zamek następnych drzwi. W strzelaninie pełnej adrenaliny eliminujesz swój cel i ledwo udaje Ci się uciec. Dobra robota! Wejdź do świata Intravenous jako Steve Robbins – mężczyzny pragnącego zemsty po stracie brata z rąk nędznych ćpunów. Zagłęb się w przestępczy świat, będąc ukryty w mroku lub bądź uzbrojony po zęby i odziany w zbroję, bezpośrednio strzelając do przeciwników.

Kolejna darmowa gra w sklepie GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Intravenous, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą którego przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do jutra, czyli 9 sierpnia do godziny 15:00 czasu polskiego.