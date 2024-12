Bloober Team pracuje nad nowym projektem. Nie. Nie chodzi tu Cronos: The New Dawn

O remake’u Silent Hill 2 z pewnością słyszeliście już bardzo wiele. Jeśli jeszcze się do niego nie przekonaliście i potrzebujecie zachęty to od razu odsyłam was do naszej recenzji. Jest to produkcja, którą studio Bloober Team zaskarbiło sobie serca wielu fanów oryginału. Niedługo po premierze remake’u, polscy deweloperzy zaprezentowali kolejną dużą grę, która jest niezwykle intrygująca. Zapowiedź Cronos: The New Dawn mamy dla was w tym miejscu. Gdy już myśleliśmy, że to wszystko, nagle dowiadujemy się że powstaje jeszcze jedna gra.

Polski Bloober Team pracuje nad jeszcze jedną grą

Taką informacją podzielił się reżyser Cronosa, Wojciech Piejko w wywiadzie dla MP1ST. Piejko poinformował, że studio w tym momencie posiada dwa niezależne zespoły produkcyjne z których jeden jest mocno zaangażowany w rozwój Cronos: The New Dawn, a drugi po zakończeniu prac nad Silent Hill 2 Remake skupił się na zupełnie nowym projekcie. Wojciech dodał również, że tajemnicza gra jest już w fazie przedprodukcyjnej, więc pewnie minie jeszcze kilka lat zanim dowiemy się czegoś więcej.