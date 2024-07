Darmowe gry na PC w lipcu 2024. Przegląd najlepszych ofert

Nadeszło lato, a wraz z najcieplejszą porą roku więcej czasu na granie. To dobra okazja, aby sięgnąć do swojej kupki wstydu i wypróbować te tytuły, w które wcześniej nie było okazji zagrać. Można również na bieżąco sprawdzać najnowsze pozycje z darmowych ofert, których w lipcu również nie zabraknie. Jak co tydzień Epic Games Store będzie rozdawało swoje prezenty, ale gracze mogą również liczyć na ciekawe propozycje od Steam i GOG. W lipcu nie zabraknie także ciekawych pozycji w usługach abonamentowych, takich jak Xbox Game Pass, Amazon Prime Gaming oraz Humble Choice Bundle. Warto również sprawdzić nowości na rynku free to play, które z pewnością umilą Wam niejeden wieczór. Sprawdźcie więc, jakie atrakcje przygotowały dla nas sklepy z cyfrowymi grami, a także usługi abonamentowe w lipcu.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

OFERTY STAŁE