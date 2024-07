Diablo 3 ze szczegółami 32. sezonu. Powrót kultowych broni z Diablo 2

Chociaż studio w głównej mierze pracuje nad kolejnymi sezonami do Diablo 4, która to gra wkrótce doczeka się piątego sezonu, a na horyzoncie jest także premiera dodatku Vessel of Hatred, to fani Diablo 3 mogą liczyć na nowe atrakcji w 32. sezonie, którego szczegóły właśnie zostały ogłoszone. Nowy sezon został zatytułowany Eteryczne Wspomnienia i ruszy już 12 lipca o godzinie 17:00. Wiele z jego elementów pojawiło się już w 24. sezonie, ale gracze mogą liczyć także na inne atrakcje, w tym powrót kultowych broni z Diablo 2, czy nagrody za postępy sezonowe.

Diablo 3 – szczegóły 32. sezonu