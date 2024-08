Blizzard interweniuje i wyłącza handel w Diablo 4. Wszystko przez duplikowanie przedmiotów

W Diablo 4 tymczasowo wyłączono usługę handlu. Ma to związek z odkrytą przez graczy możliwością duplikowania przedmiotów.

Lilit nie śpi. Trwający obecnie 5. sezon w Diablo 4 dostarcza wielu emocji, także tych negatywnych. Okazuje się, że gracze znaleźli sposób do chodzenia na skróty i szybkiego wzmacniania postaci, co określa się mianem “twinkingu”. To jeden z wielu przejawów oszustwa, jakie w grze pojawia się od początku, przybierając różne formy.

Gracze mieli możliwość wymiany i przekazywania przedmiotów między sobą, co jest standardową funkcją gry, pozwalającą na handel oraz kooperację. Problem pojawił się za sprawą pewnego chińskiego gracza, który pokazał na żywo na Bilibili, jak powielać niemal każdy przedmiot w grze. Jak wiadomo, wzrost podaży musi wpłynąć na cenę. Licząca w tysiącach wyświetleń transmisja przyczyniła się do gwałtownego spadku wartości przedmiotów w grze.