Bliźniacy to nie koniec. Danny De Vito i Arnold Schwarzenegger znowu razem w nowym filmie

Bliźniacy pojawili się niedawno na scenie podczas ceremonii wręczenia Oscarów 2024, aby wręczyć nagrodę za najlepsze efekty wizualne. To co zrobili, wciągając do gry siedzącego na widowni Michaela Keatona, przejdzie z pewnością do historii oscarowych nocy. Genialne nawiązanie do ról złoczyńców, których wykończył Batman, grany właśnie przez Keatona.

Danny De Vito i Arnold Schwarzenegger w nowym filmie?

Teraz dowiadujemy się, że obaj aktorzy, którzy prywatnie od ponad 30 lat są wielkimi przyjaciółmi, planują kolejny wspólny występ. Co prawda wszystko jest, jak na razie, okryte wielką tajemnicą, ale ponoć trwają już rozmowy z wytwórnią.