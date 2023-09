Tim Burton przyznał, że Michael Keaton „nie miał wielkiej ochoty” powracać do Soku z żuka

W wywiadzie dla Brytyjskiego Instytutu Filmowego (BFI) reżyser ujawnił, że aktor początkowo nie chciał ponownie wcielać się w rolę w kontynuacji komedii z 1988 roku.

Nie chciał tego robić (początkowo) – niekoniecznie miał wielką ochotę, ale muszę powiedzieć, że to najfajniejsze. Przypomniało mi to dawne czasy, tę szaloną rzecz wypuszczoną na plan. Byłem zszokowany, jak łatwo było mu wejść z powrotem w rolę. To było jak opętanie przez demona.