Bitwa o Helmowy Jar z klocków LEGO. Wykorzystano 1,700 figurek

Z klocków LEGO można stworzyć praktycznie wszystko. Dlatego też fani od dawna odtwarzają najróżniejsze sceny z filmów, czy gier, za pomocą LEGO. Nieco prostsza sprawa jest z Władcą Pierścieni, która to marka regularnie otrzymuje nowe zestawy klocków, z których to elementów mogą skorzystać pasjonaci świata fantasy stworzonego przez J.R.R. Tolkiena. W 2013 roku powstał niezwykły projekt grupy, który odtworzył najpopularniejszą walkę z Władcy Pierścieni, czyli bitwę o Helmowy Jar. Teraz o tej zapierającej dech w piersi pracy przypomniał The Mellon Heads - LOTR Podcast w serwisie X.

Bitwa o Helmowy Jar z klocków LEGO

Za projekt odpowiadało zaledwie dwóch twórców, znanych jako Rich-K & Big J. Wykorzystali oni 150 tysięcy klocków oraz 1,700 figurek, aby zrekonstruować bitwę z Dwóch wież w wersji LEGO. Całość ważyła aż 72 kilogramy i jest wielkości stołu do ping-ponga. Zbudowanie zajęło dwóm osobom prawie cztery miesiące.