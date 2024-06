Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition z premierą-niespodzianką?

Kilka dni temu do sieci trafiła lista trofeów z Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition na PlayStation 5. Wspomniana produkcja nie pojawiła się jednak ani na Ubisoft Forward 2024, ani też na ostatnim Nintendo Direct. Na szczęście więcej szczegółów na temat nowego wydania kultowej produkcji Ubisoftu otrzymamy w trakcie dzisiejszego Limited Run Games Showcase, ale to nie koniec wartych uwagi informacji.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition zadebiutuje już dzisiaj?

Niewykluczone, że Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition jeszcze dziś trafi w ręce graczy. Na karcie produktu Beyond Good & Evil na Steam pojawił się bowiem komunikat, który informuje, że na „prośbę wydawcy” oryginalna wersja z 2003 roku „nie będzie pojawiać się w wynikach wyszukiwania”. Takie działanie sugeruje, że francuska firma szykuje się wydania jubileuszowej edycji.