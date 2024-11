Starfield z kolejną porcją poprawek. Nowa aktualizacja już dostępna w wersji beta

Starfield 2 ma być „piekielnie dobrą grą”. Bethesda tymczasem wciąż pracuje jednak nad różnego rodzaju poprawkami do pierwszej części, która zadebiutowała na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Gracze mogą na własną rękę sprawdzić efekty starań deweloperów za sprawą najnowszej aktualizacji do gry Starfield, która jest już dostępna w wersji beta na Steam.

Kolejna aktualizacja Starfield już dostępna w wersji beta na Steam

Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowsza aktualizacja Starfield wprowadza m.in. „poprawki licznych zadań”, a także „usprawnienia wydajności”. Gracze, którzy chcą sprawdzić najnowsze poprawki, muszą jedynie odszukać Starfield w swojej bibliotece na Steam i wykonać kilka prostych kroków. W pierwszej kolejności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wspomnianą produkcję, a następnie wybrać opcję „Właściwości”.