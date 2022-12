Ben Affleck trafi do uniwersum Marvela? Aktor ma zagrać przeciwnika Thora

Ben Affleck nie będzie dłużej wcielał się w Batmana w filmach z DC Comics. James Gunn i Peter Safran szykują dla aktora nową rolę, którą miałby odgrywać w zrestartowanym superbohaterskim uniwersum. Prezesi DC Studios planują powierzyć mu jeden z filmów, który miałby wyreżyserować. Szczegóły nie są na razie znane, ale Affleck może nie rozstać się z kinem superbohaterskim również jako aktor. Jak donosi scooper MyTimeToShineHello, aktor niedawno rozmawiał z Marvelem, aby wcielił się w rolę popularnego antagonisty z serii komiksów o Thorze.

Ben Affleck wcieli się w Dario Aggera w MCU?

Affleck miałby wcielić się w Dario Aggera w jednym z przyszłych filmów studia. Niekoniecznie musi być to Thor 5, gdyż złoczyńca pojawiał się również w innych seriach komiksowych. Agger jest skorumpowanym prezesem Roxxon Energy Corporation, który zdolny jest do przemiany w Minotaura. Antagonista toczył również pojedynki z Hulkiem, więc niewykluczone, że to właśnie do ekranizacji World War Hulk Marvel planuje zaprosić aktora do współpracy.

